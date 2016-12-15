летнее время в Ялта в 2022 году
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Нет изменения часового пояса для Ялта в 2022 году
летнее время в Ялта в течение многих лет
|Год
|Время перемен
|Сокращения
|Изменение времени
|смещение После
|2010
|03-28, ВСК
04:00
|EET -> EEST
|1 час обращены вперед (Начало летнего времени)
|UTC+0300
|10-31, ВСК
03:00
|EEST -> EET
|1 час обратились назад (Конец летнего времени)
|UTC+0200
|2011
|03-27, ВСК
04:00
|EET -> EEST
|1 час обращены вперед (Начало летнего времени)
|UTC+0300
|10-30, ВСК
03:00
|EEST -> EET
|1 час обратились назад (Конец летнего времени)
|UTC+0200
|2012
|03-25, ВСК
04:00
|EET -> EEST
|1 час обращены вперед (Начало летнего времени)
|UTC+0300
|10-28, ВСК
03:00
|EEST -> EET
|1 час обратились назад (Конец летнего времени)
|UTC+0200
|2013
|03-31, ВСК
04:00
|EET -> EEST
|1 час обращены вперед (Начало летнего времени)
|UTC+0300
|10-27, ВСК
03:00
|EEST -> EET
|1 час обратились назад (Конец летнего времени)
|UTC+0200
|2014
|03-30, ВСК
04:00
|EET -> MSK
|2 часа обращены вперед
|UTC+0400
|10-26, ВСК
01:00
|MSK -> MSK
|1 час обратились назад
|UTC+0300
|2015 - 2019
|Никаких изменений, UTC+0400 все периода
Город Базовая информация
- город： Ялта
- Страна： Россия
- координировать： 44°29'N / 34°9'E