летнее время в Ялта в 2022 году

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Нет изменения часового пояса для Ялта в 2022 году

летнее время в Ялта в течение многих лет

Год Время перемен Сокращения Изменение времени смещение После
2010 03-28, ВСК
04:00		 EET -> EEST 1 час обращены вперед (Начало летнего времени) UTC+0300
10-31, ВСК
03:00		 EEST -> EET 1 час обратились назад (Конец летнего времени) UTC+0200
2011 03-27, ВСК
04:00		 EET -> EEST 1 час обращены вперед (Начало летнего времени) UTC+0300
10-30, ВСК
03:00		 EEST -> EET 1 час обратились назад (Конец летнего времени) UTC+0200
2012 03-25, ВСК
04:00		 EET -> EEST 1 час обращены вперед (Начало летнего времени) UTC+0300
10-28, ВСК
03:00		 EEST -> EET 1 час обратились назад (Конец летнего времени) UTC+0200
2013 03-31, ВСК
04:00		 EET -> EEST 1 час обращены вперед (Начало летнего времени) UTC+0300
10-27, ВСК
03:00		 EEST -> EET 1 час обратились назад (Конец летнего времени) UTC+0200
2014 03-30, ВСК
04:00		 EET -> MSK 2 часа обращены вперед UTC+0400
10-26, ВСК
01:00		 MSK -> MSK 1 час обратились назад UTC+0300
2015 - 2019 Никаких изменений, UTC+0400 все периода

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